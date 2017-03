Governador anuncia Programa de Investimentos em Infraestrutura e Logística nos 79 municípios

O anúncio foi feito pelo Governador Reinaldo Azambuja durante o 2º Seminário de Vereadores, assessores, funcionários e parlamentares das 79 câmaras municipais do Estado.

Reinaldo destacou a importância do encontro, que segundo ele fortalece a unificação do legislativo municipal de Mato Grosso do Sul, e aproveitou para anunciar um Programa de Investimentos em Infraestrutura e Logística que beneficiará os 79 municípios.

O governador ainda informou que outro grande avanço de sua administração, e que trará mais qualidade de vida para a população sul-mato-grossense, é a implantação de uma parceria público-privada com a Sanesul, atingindo os 68 municípios sob sua gestão.

No último dia do evento, que acontece no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo – Auditório Manoel de Barros, será realizada a eleição para escolha da nova diretoria da UCV/MS, biênio 2017/2019.

Katiuscia Fernandes – Subcom

