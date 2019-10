Governador anuncia obra do anel viário de Porto Murtinho

Campo Grande (MS) – Considerada uma das maiores companhias de logística da América do Sul, operando hoje no Uruguai e Paraguai, a Navios Logísticas apresentou ao governador Reinaldo Azambuja o projeto do Porto Fluvial em Porto Murtinho, que deve operar em dezembro de 2020.

Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck , que também participou da apresentação, a empresa investirá R$ 120 milhões na construção do terminal.

Na ocasião o governador anunciou ao grupo que, ainda em outubro, o Governo abrirá licitação da obra do contorno rodoviário, que atenderá aos três portos projetados em Porto Murtinho. O investimento estadual será de R$ 28 milhões.

Para o secretário Jaime Verruck, a apresentação do projeto do novo porto e as declarações dos representantes das indústrias alimentícias da China e de Taiwan comprovaram o potencial logístico de Mato Grosso do Sul para exportar commodities pela Hidrovia do Paraguai e a posição estratégica do município fronteiriço com o Paraguai para se tornar uma nova Paranaguá.

Abrangendo a região de maior produção de grãos do Estado, Porto Murtinho se transformará em um polo exportador do Estado por hidrovia e rodovia, concentrando um novo complexo portuário e corredor da Rota Bioceânica (Atlântico-Pacífico), com a construção da ponte Brasil-Paraguai sobre o Rio Paraguai. Além do terminal da Navios Logísticas, outros dois serão construídos no município – um dos quais, da FV Cereais, com previsão de operar em março de 2020.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)