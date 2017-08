Governador anuncia início das obras de pavimentação e drenagem no Núcleo Industrial de Campo Grande

Com recursos do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI), que é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o Governo do Estado vai investir mais de 6milhões em 600 mil reais.

Conforme o governador Reinaldo Azambuja a revitalização tem o objetivo de valorizar a região e atrair novos investimentos.

As obras de pavimentação asfáltica e drenagem no Indubrasil, Núcleo Industrial de Campo Grande vão compreender uma área total de 48 mil metros quadrados.

Com a obra, o Governo vai melhorar o acesso às indústrias e ruas do entorno, ampliando a malha pavimentada e recuperando o asfalto já existente, segundo explica o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli.

De acordo com o secretário da Semagro, Jaime Verruck, o valor que sairá do FAI como forma de garantir infraestrutura adequada aos núcleos industriais sul-mato-grossenses.

Os trabalhos de pavimentação e drenagem no Indubrasil já vão ser iniciadas imediatamente. A expectativa é de que as obras sejam concluídas em 180 dias. A ordem de serviço foi assinada nessa quinta-feira, 17 de agosto.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

