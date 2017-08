Governador anuncia a vereadores ações na área da saúde para todos os municípios

Ao participar da sétima edição do Seminário de Vereadores de Mato Grosso do Sul na manhã desta quinta-feira (17) na sede da Associação dos Municípios do MS (Assomasul), em Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância de prefeitos e vereadores estarem unidos com a administração estadual, para superar as dificuldades financeiras e assegurar atendimento de qualidade à população na área da saúde.

“A gestão da saúde é dos municípios, por isso é necessária a pactuação para que o Estado possa contribuir. Há 10 anos a tabela do SUS [Sistema Único de Saúde] não é corrigida, então, não tem dinheiro novo para a saúde e teremos que trabalhar juntos”, disse Reinaldo Azambuja.

O governador defendeu a regionalização do atendimento, e destacou que a sua administração vem trabalhando para que os casos de média e alta complexidade sejam resolvidos nos municípios. Para isso, a disponibilidade de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) vem sendo ampliada. Citou que antes era preciso trazer o paciente para Campo Grande, e agora há UTIs em Dourados, Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã.

Reinaldo Azambuja disse que levantamento feito pelo Governo do Estado aponta de 15% a 17% dos alunos da rede pública com baixo rendimento escolar têm problemas de audição ou de visão. “Nós estamos programando o que chamamos de Caravana na Escola, que é oferecer exames de audição e visão a todos os alunos da rede pública estadual e municipal e, identificado o problema, dar o aparelho ou os óculos para que esse aluno possa melhorar o seu rendimento escolar”, afirmou.

O governo também está acertando parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, para disponibilizar à população exames preventivos do câncer da mama e do colo do útero. “O diagnóstico precoce é o melhor caminho para o tratamento do câncer, porque se for detectado precocemente você tem grande chance de conseguir a cura”, enfatizou Reinaldo Azambuja.

Os vereadores também ouviram do governador que até o final de 2018 serão investidos mais de R$ 500 milhões nos 79 municípios. Serão executados projetos nas áreas de infraestrutura, habitacional, rodovias. Reinaldo Azambuja disse ainda que a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) vai destinar kits esportivos para todos os municípios. “Potencializar o apoio as atividades esportivas, com certeza você melhora o social, por isso o governo vai investir alguns milhões para fornecer equipamentos esportivos para os municípios”, finalizou. Veja mais fotos.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues

