Vinte e um profissionais da Saúde passam a integrar o quadro de servidores do Estado

Vinte e um candidatos aprovados no concurso público de provas e títulos da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau) de 2014 foram nomeados pelo governador Reinaldo Azambuja, nesta sexta-feira (12), para exercerem cargo efetivo na instituição.

Os aprovados são farmacêuticos, enfermeiros, médicos e outros profissionais da área da saúde que passam, a partir de hoje, a integrar o quadro permanente de servidores do Governo do Estado. A relação nominal pode ser conferida na página 14 do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta sexta. Confira.

Ampliação de vagas

Decreto do governador Reinaldo Azambuja, também publicado na edição de hoje do DOE-MS, amplia as vagas do concurso público da Funsau de 2014. O documento aumenta em 16 o número de vagas para candidatos.

Foram ampliadas vagas para enfermeiro (3), farmacêutico (1), assistente social (1), médico ginecologista e obstetrícia (1), médico cirurgião-geral (1), médico radiologista com ultrassonografia (3) e técnico de radiologia (6). Os detalhes estão na página 1 do DOE-MS. Veja.

