Governador abre trabalhos na Assembleia e destaca parceria e independência dos Poderes

Estiveram presentes os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli, além de representantes dos Poderes e autoridades civis e militares - Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja abriu os trabalhos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na manhã desta terça-feira (6.2). Em sua mensagem o governador apresentou aos parlamentares o balanço das ações de Governo no ano de 2017 e destacou o empenho da Casa de Leis em discutir questões cruciais para o desenvolvimento do Estado.

Reinaldo ressaltou medidas importantes como a reforma administrativa, fiscal, o estabelecimento de um teto de gastos e a reforma da previdência estadual, todas medidas com projetos de lei aprovados pela Casa.

Presidente da Casa de Leis, o deputado estadual Júnior Mochi agradeceu ao Executivo e Judiciário pelo esforço conjunto com o Legislativo.

