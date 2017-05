Governador abre campanha contra aftosa e meta é imunizar 20 milhões de animais em MS

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja lançou oficialmente nesta manhã (2) a campanha contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul. Neste ano, a meta é imunizar 20 milhões de animais em todo Estado. O lançamento da campanha “Vacinação garante bons lucros” ocorreu no Circuito do Laço Comprido (CLC), em Campo Grande, e contou com a presença de produtores rurais, autoridades e instituições representativas do setor produtivo.

No evento, o governador destacou a importância da parceria com os produtores rurais para manter a carne produzida no Estado reconhecida como de excelência, inclusive no mercado externo. Entre os principais consumidores da carne sul-mato-grossense estão os países asiáticos, vizinhos do Brasil e a União Européia.

“Com certeza manter o status que nós temos hoje de área livre de febre aftosa com vacinação, que possibilita principalmente a expansão nos mercados internacionais, é fundamental”, afirmou.

Segundo Azambuja, mesmo corriqueira a imunização é de suma importância, pois oferece segurança ao rebanho e permite que novas oportunidades continuem surgindo para a pecuária de MS. “A carne de Mato Grosso do Sul é reconhecida como uma carne de excelência, mas precisa manter esse status e isso depende principalmente do trabalho conjunto, da consciência do setor produtivo, da importância da vacinação nesse calendário estabelecido”, reforçou.

Para o diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Luciano Chiochetta, manter o status de livre de aftosa ajuda a fortalecer o mercado. “Por isso nós precisamos continuar com o nosso bom trabalho, tanto o serviço público quanto os produtores”, lembrou.

Calendário – Neste ano, a vacinação será realizada em duas etapas, em maio e novembro, com o território estadual dividido em três regiões: planalto, pantanal e zona de fronteira. Os proprietários podem optar por realizar a vacinação em apenas uma das duas etapas, mas as vacinas só podem ser adquiridas durante o período estipulado no calendário e todo o rebanho deverá ser imunizado. Pelo telefone 0800 679120, do disque-aftosa, produtores podem esclarecer dúvidas e pedir mais orientações. Confira as datas abaixo:

Região Vacinação Registro Pedido de Antecipação Fronteira 01/05 a 31/05 01/05 a 19/06 15/04 Planalto 01/05 a 31/05 01/05 a 19/06 15/04 Pantanal (optantes/Maio) 01/05 a 15/06 01/05 a 30/06 15/04

Danúbia Burema e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

