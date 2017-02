Google traz para Campo Grande horários de ônibus em tempo real

Para utilizar a novidade, basta acessar o Google Maps, no celular ou no desktop, e visualizar a rota a partir das opções de transporte público. As atualizações são disponibilizadas pelos parceiros Mobilibus e Consórcio Guaicurus / Divulgação/Assessoria

Desde o início da semana, moradores de Campo Grande contam com informações em tempo real dos horários de chegada e de partida dos ônibus municipais com o recurso de atualizações dinâmicas do Google Transit.

Além de encontrar detalhes sobre linhas, rotas, quantidade de paradas e distâncias, as atualizações dinâmicas dos horários ajudam o usuário a planejar a viagem no transporte público de maneira mais eficiente. Por meio dele, o passageiro consegue saber ainda se um ônibus está adiantado ou atrasado em relação ao horário padrão.

Para utilizar a novidade, basta acessar o Google Maps, no celular ou no desktop, e visualizar a rota a partir das opções de transporte público. As atualizações são disponibilizadas pelos parceiros Mobilibus e Consórcio Guaicurus.

O Google Transit é um serviço do Google Maps que oferece às pessoas informações do transporte público.

