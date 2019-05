Google anuncia busca com realidade aumentada e audiodescrição de image

A empresa Google anunciou novos produtos e ferramentas em sua conferência anual realizada nesta semana na sede da companhia, a Google I/O 2019. Uma delas é a adoção de realidade aumentada nos resultados de busca.

Será possível visualizar um objeto em 3D utilizando a câmera do celular ou algum outro dispositivo da empresa (como as lentes Google Lens). Quem quiser procurar um animal, por exemplo, poderá vê-lo em 3D, em vez de somente uma imagem em 2D.

A adoção de realidade aumentada permitirá que o indivíduo possa também projetá-lo no local onde ele estiver. Assim, no exemplo citado, uma pessoa poderá ver o animal buscado no local onde estiver, usando a câmera (veja a simulação apresentada na conferência aqui).

Audiodescrição de imagens

Outra novidade anunciada foi a inclusão de audiodescrição em imagens com texto. Ao apontar a câmera para uma placa ou papel, por exemplo, o sistema pode transformar os caracteres em som, “lendo” o que está escrito.

Além disso, a ferramenta virá com opção de tradução. Atualmente, a empresa já fornece um serviço próprio (Google Tradutor), para tradução em dezenas de idiomas. A novidade será a possibilidade de reconhecer palavras e dizeres por meio da câmera e traduzi-las para outros idiomas.

Com os anúncios, o Google reforça sua condição de líder monopolista de mercado. No Brasil, a empresa domina mais de 90% do mercado de buscas, conforme a consultoria Statcounter. Globalmente, o Android chegou a 88% do mercado de sistemas operacionais móveis, de acordo com a consultoria Statista.