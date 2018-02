Golden Motors Dourados é a número 1 do Brasil

A premiação se deu, através da análise de vários critérios, dentre eles: objetivo de vendas, treinamento colaboradores, melhor classificação no market share, nota de satisfação dos clientes - Divulgação

O prêmio EXCELLENT DEALER CLUB SPECIAL EDITION é o prêmio máximo oferecido pela montadora ao extraordinário desempenho alcançado pela equipe, com intuito de avaliar e reconhecer as concessionárias Hyundai Brasil com o melhor desempenho do ano.

A Golden Motors, concessionária Hyundai de Dourados, foi eleita a melhor Concessionária do Brasil no programa, dentre as 208 concessionárias do país.

No último dia 06 de fevereiro a Hyundai realizou o Dealer Business Meeting que contou com a presença dos titulares da rede de concessionárias, onde a diretoria da Golden Motors recebeu o prêmio EXCELLENT DEALER CLUB SPECIAL EDITION, como melhor Concessionária Hyundai do Brasil 2017, com excelência em vendas e serviços.

Para a diretoria da Golden Motors este prêmio significa o reconhecimento de todo trabalho desenvolvido. “Ser reconhecido é sempre satisfatório e um grande incentivo para continuar melhorando dia-a-dia, com esse resultado atingimos a missão da empresa que é oferecer aos nossos clientes os melhores serviços e atendimento na aquisição de veículos e produtos da marca Hyundai.





Agradecimento especial aos clientes, colaboradores e fornecedores por mais esta conquista, em 2018 continuaremos a busca na excelência de vendas e serviços.