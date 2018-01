GOL inicia vendas dos voos para Miami e Orlando

Os bilhetes estão disponíveis para compra em todos os ?canais oficiais - Divulgação

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes iniciou recentemente a venda de passagens para os dois novos destinos da companhia nos Estados Unidos, Miami e Orlando. Os bilhetes estão disponíveis para compra em todos os canais oficiais – aplicativo, site (www.voegol.com.br), Lojas VoeGOL, Smiles e agências de viagem – com preços a partir de R$2.206,20, com taxas. Serão quatro voos entre o Brasil e a Flórida, a partir de 4 de novembro, com decolagens diárias de Brasília e Fortaleza, escolhidas por suas localizações privilegiadas e oportunidade de conexões com os demais destinos da companhia.

“Estamos contentes por oferecer aos nossos clientes dois novos destinos muito procurados pelos viajantes. Com os nossos diferenciais de produtos e serviços aliados a um bom atendimento e preços competitivos, estamos confiantes que estas operações serão um sucesso”, ressalta Eduardo Bernardes, vice-presidente de Vendas e Marketing da GOL.

A malha da companhia para Miami e Orlando foi construída com base nos clientes de todas as regiões do país, pois tanto em Brasília quanto no novo hub do Nordeste, em Fortaleza, um total de 30 destinos poderão fazer conexões rápidas e eficientes, com duração média de 60 minutos. Os clientes podem, por exemplo, adquirir passagens para embarcar em aeroportos centrais como Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e se conectar rapidamente em Brasília com destino à Flórida.

As rotas serão realizadas com as novas aeronaves Boeing 737 MAX 8 equipadas com tecnologia de última geração. Os clientes terão à disposição toda a comodidade e conforto já oferecidos nos voos da companhia, como internet e entretenimento, bancos de couro, mais espaço entre as poltronas e serviço de bordo gratuito, com bebidas e refeições.

Os clientes podem optar pela classe GOL Premium na hora da compra das passagens. Ela oferece uma série de vantagens, como assento do meio bloqueado, bin exclusivo, check-in prioritário e pontuação diferenciada no programa de milhagem Smiles, para transformar todos os momentos da viagem numa experiência com ainda mais conforto e comodidade em todo o percurso.

Confira abaixo os detalhes dos voos: