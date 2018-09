Goethe-Institut oferece aulas experimentais gratuitas de alemão em SP

O Dia das Portas Abertas do Goethe-Institut será neste sábado, 29, com uma série de atrações, sorteios e gastronomia típica alemã. O evento faz parte das comemorações do 3 de outubro, Dia da Unificação Alemã. A festa em homenagem à cultura da Alemanha é aberta ao público e a entrada é gratuita.

Os visitantes poderão participar de aulas experimentais de alemão, ministradas por professores do instituto, além das palestras "Comunicação intercultural entre alemães e brasileiros", com o professor Roberto de Carvalho, e "A política cultural da Alemanha no exterior", com Paul Heonhardt, do Consulado Geral da Alemanha em São Paulo.

Quem gosta de gastronomia poderá provar comidas e bebidas típicas do país, como as famosas salsichas artesanais, currywurst, bretzel e os diversos tipos de cervejas. Também haverá um espaço para comida brasileira, mas vale à pena provar os pães, a salada de batata, o macarrão caseiro (conhecido como Spätzle) e o bolo de carne (Leberkäse).

Para os amantes de música, DJ Holger Beier anima a pista do Goethe-Institut, a partir das 20h. Quem quer soltar a voz, poderá participar do karaokê - em alemão, claro.

Alunos e visitantes vão concorrer a uma viagem para a Alemanha e bolsas de estudo no Goethe-Institut de São Paulo. O Consulado Geral da Alemanha em São Paulo apoia a iniciativa. O Goethe-Institut fica na rua Lisboa, 974, em Pinheiros (zona oeste). Para mais informações, basta acessar o site www.goethe.de/saopaulo.