Glossário em Libras vai facilitar a compreensão dos conteúdos curriculares pelos surdos

Campo Grande (MS) – O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), vinculado à Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial, da Secretaria de Estado de Educação (SED), elaborou o Glossário em Libras de Mato Grosso do Sul, resultado da catalogação dos sinais em Libras no contexto escolar, utilizados pelos profissionais tradutores intérpretes de Libras e instrutores mediadores modalidade sinalizada que atuam nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

O vídeo produzido em Libras facilita a compreensão dos conteúdos curriculares ministrados no transcorrer das aulas nas escolas estaduais. O lançamento do Glossário em Libras aconteceu nesse sábado (23.9) em um shopping da Capital.

A partir de agora, o Glossário ficará disponível no blog para os interessados.

Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários