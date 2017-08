Giro do Esporte completa seis anos no ar

No ar desde 01 de agosto de 2011, o programa Giro do Esporte da TV Educativa de Mato Grosso do Sul esta completando seis anos. Nesse tempo, foram quase seiscentos programas veiculados com entrevistas, ao vivo, reportagens especiais com o que rola no meio esportivo.

O programa aborda o esporte amador e profissional, destacando não apenas o alto rendimento mas também a prática esportiva como qualidade de vida e lazer.

Nesses seis anos no ar, já passaram pelo programa atletas, ex atletas, dirigentes e personalidades do meio esportivo. Muitas transmissões esportivas como futsal, futebol profissional e amador, voleibol e vôlei e praia, além do boxe e do beach tennis. De acordo com o coordenador operacional da emissora e diretor do programa, Cezar Roriz, a TV Educativa cumpre o papel de emissora pública e abre espaço para a comunidade esportiva. “Seis anos de muito trabalho, mas o sentimento de dever cumprido e queremos continuar com o esse compromisso, de garantir o espaço para esporte em nossa programação”, destaca Roriz.

Com apresentação de Eva Regina, produção e reportagens de Gilson Giordano e Gisllane Leite, o programa vai ar às segundas, quartas e sextas-feiras, ao vivo, às 10h15 com reapresentação às 18h na TVE/MS, canal 4 da tv aberta, 15 da net ou ainda portaldaeducativa.ms.gov.br

Uma edição especial de aniversário de seis anos esta sendo produzida e será transmitida na próxima sexta-feira, 04/08/17, ao vivo, direto da AABB Campo Grande com duas horas de duração entre 9h e 11h com entrevistas, competições e a participação de músicos.

Veja Também

Comentários