Ginasta mirim de Campo Grande participa de campeonatos nacionais em 2018

A ginasta Giulia de Sena Lima e sua mãe Simone Soares de Lima e Silva - Divulgação

Quem nunca teve um sonho de infância? Todos sonhamos em ser algo quando criança. A menina Giulia de Sena Lima, de oito anos, sonha em ser ginasta famosa. “Quero ser como a Flavinha. Ela é muito boa”, diz. A ginasta Flávia Saraiva levou para casa a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto (Canadá), em 2015.

O sonho da pequena Giulia não é nada impossível. A menina tem talento e potencial para a ginástica artística, esporte que pratica desde os quatro anos de idade.

A mãe, Simone Soares de Lima e Silva, que é pedagoga, conta que levou a filha para fazer um teste que estava sendo anunciado na TV. “Ela passou logo na primeira etapa. Giulia sempre foi bastante centrada em seus afazeres. É dedicada aos estudos e esforçada nos propósitos da ginástica artística”, comenta.

A pequena ginasta é aluna do Centro de Formação de Atleta (CEFAT), que fica em Campo Grande, e em 2018 deve participar de dois campeonatos nacionais de ginástica artística, na categoria pré-infantil. Os locais das competições ainda não foram definidos. “Os atletas e as famílias vão saber onde vão competir apenas no início do ano quando acontece a reunião da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG)”, explica uma das técnicas da Giulia no CEFAT, Érika Alves Morel.

Há sete anos na CEFAT, Érika diz que Giulia tem um empenho bem satisfatório nos treinos e que corresponde ao planejamento e às metas para seu desenvolvimento. “A equipe pré-infantil é formada por 12 atletas, e a nossa expectativa no campeonato é mostrar o melhor resultado possível. Tudo é fruto de muito empenho e dedicação dos atletas, dos pais e dos técnicos”, destaca Érika.

O CEFAT – O Centro de Formação de Atleta (CEFAT) é vinculado à Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande e existe há mais de 30 anos. O centro oferece a modalidade de ginástica artística masculina e feminina e já treinou mais de 10 mil atletas. Atualmente tem 400 alunos matriculados e 15 profissionais técnicos para atender as turmas.

A coordenadora pedagógica do CEFAT, Elaine Mitsuko Nagano, explica que o local atende crianças de todas as classes sociais. “Temos uma lista de espera de 100 crianças. Para a abertura de vagas, usamos um critério de controle de faltas. Se o atleta faltar mais de quatro vezes, sem justificativas, perde a vaga e damos a oportunidade para outro.”

Ajude a Giulia a competir – Como os custos das viagens ficam por conta dos pais dos atletas, a mãe da Giulia, a Simone, está organizando a venda de rifas e pedindo doações para levantar recursos que serão usados nas viagens para as competições do próximo ano. “Cada viagem custa em média 3 mil reais e contamos com a ajuda dos familiares, dos amigos e daqueles que acreditam no esporte. Acho importante levar o nome de Mato Grosso do Sul para esses eventos esportivos. Nós, pais, não podemos desistir. A Giulia e os colegas merecem todo esse esforço.”

Simone tem usado as redes sociais e os grupos de WhatsApp para divulgar o talento da filha e conseguir as doações. Quem quiser ajudar pode entrar em contato no telefone (67) 99162-4848 ou no perfil do Facebook – https://www.facebook.com/simone.silva.104855. Ou ainda pode fazer uma doação em dinheiro, na agência 4447-4, conta corrente 16927-7, Banco do Brasil, em nome de Marcos Gotardo.

Enquanto a competição não vem. A ginasta Giulia divide seu tempo entre a escola, os treinos, a leitura, o desenho infantil Masha e o Urso, e os vídeos da Youtuber Juliana Baltar.