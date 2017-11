Gestores de Ciência e Tecnologia de todo o Brasil se reúnem para fortalecer a pesquisa no País

Campo Grande (MS) – Fundações de Amparo à Pesquisa, Ciência e Tecnologia de todo o País, estão reunidas desde essa quarta-feira (8.11) até amanhã (10.11) em Goiânia (GO), para mais uma edição do Fórum Nacional das Fundações de Pesquisa, o Confap. O o professor e diretor-presidente da Fundect, professor Marcio de Araújo, participa do encontro acompanhado da gestora de projetos da instituição, Elaine Novak.

Na pauta das reuniões, destacam-se mesas redondas com parceiros nacionais (SBPC, CNPQ,Finep, Capes) e internacionais (Fundo Newton, The British Academy, Royal Society, Academy of Medical Sciences e Embaixada da Franca).

A programação contempla também a apresentação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, apresentação do Inova Minas e modelos de gestão de parques científicos e tecnológicos, além de assinaturas de cooperação entre as fundações e demais encaminhamentos.

Marcio Araujo enfatiza a importância da realização do Fórum, principalmente, neste momento de crise financeira que o Brasil enfrenta: “Trata-se de uma oportunidade especial de reunir os gestores de ciência e tecnologia de todo o País, para que juntos possamos alinhar estratégias, trocar experiências e pensar em meios eficazes para driblar a crise sem comprometer investimentos e ações de fomento na área da pesquisa”.

Abertura do evento

A abertura do evento aconteceu nessa quarta-feira (8.11), no Palácio das Esmeraldas, e contou com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab; do embaixador do Reino Unido, Vijay Rangarajan; do governador de Goiás, Marconi Perillo; e da presidente do Confap e da Fapeg, Maria Zaira Turchi.

Também estiveram presentes os presidentes da Sociedade Brasileira para o Progresse da Ciência (SBPC), Ildeu de Castro Moreira; do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Mário Neto Borges; da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Marcos Cintra; os secretários do MCTIC, Jailson Bittencourt de Andrade e Álvaro Toubes Prata; além de reitores de universidades, secretários e assessores do Governo do Estado, entre outras autoridades.

A presidente do Confap e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, Maria Zaira Turchi, abriu a solenidade dando boas-vindas aos participantes e agradecendo a todas as entidades parceiras. Ela fez um breve relato sobre o Confap, criado em 2006, e que reúne as 26 Fundações de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal, faltando apenas a do Estado de Roraima que está em processo de criação de sua fundação.

A presidente destacou as funções do Confap, que são, entre outras, “coordenar e articular os interesses das FAPs e de buscar a consolidação do espaço político e institucional das Fundações como agentes que apoiam, formulam, implementam e desenvolvem regionalmente ações de ciência, tecnologia e inovação. Com base na integração entre os sistemas estaduais de CT&I o Confap apoia a consolidação da articulação técnica e política, as diretrizes governamentais e interesses da comunidade científica e tecnológica, fortalecendo e aperfeiçoando o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Daí a importância de nossa permanente articulação, de nossas parcerias em programas e ações, de apoio mútuo às causas de educação, da ciência e da inovação”, relatou.

Texto e foto: Diogo Rondon – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect)