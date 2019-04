Gestão por Competência: Prazo para preenchimento do PGDI encerra-se nesta terça-feira

Campo Grande (MS) – Encerra nesta terça-feira (30), o prazo para preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI), iniciativa que integra o ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI) de 2019. Instrumento direcionada a líderes e gestores de equipes, o PGDI embasa o planejamento, a definição e destaque de competências que devem ser desenvolvidas e entregues por servidores ao longo ano.

De acordo com o secretário Roberto Hashioka, o foco é o desenvolvimento dos servidores e a consequente melhoria dos serviços prestados à população. “Ao identificar competências e habilidades necessárias ao serviço público, contribuir com o desenvolvimento dos servidores através de capacitações e avaliar seu desempenho, cumprimos um cronograma que atende ao princípio da eficiência na Administração Pública”, reforça.

Integram o cronograma do ciclo 2019, a fase de acompanhamento, prevista para o período de 3 de junho a 30 de agosto, e o preenchimento do Termo de Avaliação de Desempenho Individual (Tadi) entre 18 de novembro a 20 de dezembro. Já o resultado da ADI será divulgado no dia 30 de janeiro de 2020, com homologação do resultado final publicada no dia 27 de março de 2020.

Texto e Foto: Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).