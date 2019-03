Gestão por Competência: Prazo para preenchimento do PGDI encerra esta semana

Com a ferramenta é possível planejar, definir e destacar as competências que devem ser desenvolvidas pelos servidores ao longo do ano

Campo Grande (MS) – O prazo para o preenchimento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) encerra neste sábado (30). É o que informa a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), que lidera as iniciativas relacionadas ao programa “Gestão por Competência”.

De acordo com a Coordenadoria de Gestão de Carreiras, setor responsável pela iniciativa, o PGDI é a primeira das etapas do Ciclo de Avaliação de Desempenho Individual e consiste no planejamento de líderes e gestores de equipe quanto às tarefas que devem ser desenvolvidas pelos servidores públicos estaduais durante o ano.

“Com a ferramenta, é possível planejar, definir e destacar as competências que devem ser desenvolvidas e entregues pelos servidores ao longo do ano”, destaca a gestora do projeto, Ana Carina Verbisck, ao ressaltar que as etapas seguintes do programa compreendem a validação do PGDI, acompanhamento e avaliação final.

Para o suporte aos gestores, o programa Gestão por Competência também é integrado pelos servidores Marhoney Bassani e Matheus Ibanes, que atuam na divulgação, atendimento e na compilação e análise dos dados.

GESTÃO POR COMPETÊNCIA – Desenvolvido em resposta aos novos desafios do serviço público no Estado, a Gestão por Competência é uma iniciativa que, segundo o secretário da SAD, Roberto Hashioka, tem como foco o desenvolvimento dos servidores e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

“Ao identificar competências e habilidades necessárias ao serviço público, contribuir com o desenvolvimento dos servidores por meio de capacitações e avaliar seu desempenho, cumprimos um cronograma que atende ao princípio da eficiência na Administração Pública. E o principal: beneficiamos a população, afinal, é para atender os sul-mato-grossenses que os serviços públicos devem ser otimizados”, destaca Hashioka.

Texto e Foto: Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).