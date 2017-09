Gestão por competência: Agência reguladora avança na etapa de acompanhamento do PGDI

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) está concluindo a etapa de acompanhamento do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI) de todo o seu quadro funcional. O andamento da atividade aponta que a autarquia vai cumprir com êxito essa fase do Programa Gestão por Competência, que se encerra no dia 15 de setembro. Na etapa anterior, de elaboração e validação dos PGDIs, a Agepan atingiu em prazo antecipado a meta de 100%.

Em reunião ocorrida nesta terça-feira (12.9) com a participação de representantes da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) que coordenam o Programa, dirigentes e líderes (gerentes, assessores, coordenadores de área) receberam instruções complementares sobre como fazer o acompanhamento.

A atividade consiste em encontros reservados de avaliação individual entre as chefias de setor e seus liderados sobre as entregas de produtos acordadas no PGDI, eventuais dificuldades, ajustes e adequações, e a inserção dessas informações no formulário eletrônico do programa. As orientações da SAD consolidaram o trabalho que já está sendo finalizado pela equipe interna do PGDI na Agência, que em agosto promoveu a capacitação e instruiu os líderes sobre o procedimento. “É uma etapa de assistência, orientação, ajuda, apoio, auxílio e supervisão. É um momento de feedback”, explicou a representante da SAD, Nayara Nascimento, que com a técnica Natália Martins esclareceu dúvidas sobre a efetivação do acompanhamento.

Para os diretores Valter Silva e Marilúcia Sandim, representantes da Diretoria Colegiada na reunião, e a coordenadora interna do Programa, Luciana Ramalho Gomes, o sucesso dessa fase é essencial para a Agepan, que desde o início está empenhada na consolidação da Gestão por Competência.

