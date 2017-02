Gestão Doria diz que pagou R$ 10,9 mil com carro reserva do prefeito

A gestão do prefeito João Doria (PSDB) informou na tarde desta quarta-feira, 22, que a Prefeitura pagou R$ 10,9 mil dos R$ 24,5 mil lançados na terça-feira no Diário Oficial como gastos com locação de dois veículos blindados para uso do prefeito no mês de janeiro.

O blog "Por dentro da Metrópole" publicou nesta quarta-feira que, embora o prefeito tivesse prometido usar seu próprio carro para trabalhar e com isso economizar recursos públicos, a Prefeitura gastou no primeiro mês da gestão R$ 24,5 mil com locação de dois veículos em dois contratos assinados em 2014, na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (PT).

Antes da publicação do texto, o blog encaminhou e-mail na tarde de terça-feira, 21, para a Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura, indagando sobre os gastos de R$ 24,5 divulgados com aluguel de dois veículos para o prefeito, uma vez que Doria havia prometido não fazer uso dos carros públicos justamente para economizar.

A pasta informou apenas que o contrato de um veículo reserva seria mantido por questão de segurança e que o outro seria rescindido, sem detalhar ou corrigir os valores publicados no Diário Oficial e informados pela reportagem por e-mail.

Na tarde desta quarta, contudo, após a publicação do texto, a secretaria procurou a reportagem com novas informações.

A pasta afirmou que menos da metade dos R$ 24,5 mil foi efetivamente paga. Disse que um dos contratos foi encerrado no dia 6 de janeiro e que, por esses seis dias de aluguel do carro, pagou R$ 1.776,82.

Já o segundo contrato, esse executado pelo mês inteiro, resultou no pagamento de R$ 9.220,00 segundo a última informação da gestão Doria. O valor publicado no Diário Oficial referente a este contrato foi de R$ 16 mil. A secretaria afirmou que a quantia se refere a empenho (liberação para gasto) que não foi efetivamente usado. Esta locação será mantida pela gestão Doria.

