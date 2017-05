Gestão Doria anuncia doação milionária de equipamentos eletrônicos para escolas

O prefeito João Doria (PSDB) anunciou nesta quinta-feira, 11, a maior proposta de doação já recebida por sua gestão. A oferta abarca equipamentos eletrônicos utilizados durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio, como servidores e roteadores Wi-Fi, doados por uma multinacional norte-americana e avaliados em R$ 300 milhões, caso estivessem novos. Os cerca de 18,6 mil aparelhos serão destinados gradualmente, até o fim do ano, a 1.065 unidades educacionais, incluindo todas as escolas de ensino fundamental e médio municipais, além de Centro Educacionais Unificados (CEUs) e escolas de ensino infantil.

Segundo Doria, as instituições devem começar a receber os equipamentos em até 90 dias, embora ainda esteja em negociação a doação dos serviços de instalação e manutenção anual, avaliados respectivamente em R$ 20 milhões e R$ 27 milhões, que serão requeridas a outras empresas. Quando todos os aparelhos estiverem em pleno funcionamento em uma escola, ela receberá o selo "Escola Digital".

O anúncio ocorreu durante coletiva de imprensa realizada na Prefeitura de São Paulo. As propostas de doação recebidas pela gestão Doria totalizam R$ 617 milhões, das quais R$ 42 milhões foram "efetivadas", enquanto as demais estão em processo de negociação para que as formalidades "sejam vencidas", de acordo com o secretário de Justiça, Anderson Pomini.

Além de São Paulo, parte dos equipamentos utilizados nos Jogos foram doados para o Rio de Janeiro, inclusive no processo de revitalização do Porto Maravilha. Segundo a empresa doadora, a Cisco, outras prefeituras também manifestaram interesse em receber os aparelhos. "A diferença é que aqui a gente acelera", brincou Doria.

