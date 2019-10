Gestão Doria adere ao programa de escolas cívico-militares de Bolsonaro

ECONOMIA Dia das Crianças deve movimentar R$ 10,3 bi, 8,73% a mais do que em 2018

RECONHECIMENTO Mato Grosso do Sul é finalista do prêmio Excelência em Competitividade

VARIEDADES Rock in Rio: Sepultura toca música pela primeira vez e anuncia novo disco

ESPORTE Rodrigo Santana esboça Atlético-MG com 3 zagueiros para enfrentar o Palmeiras

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados