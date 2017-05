Gestão de estoque é tema de curso em Campo Grande

Dos dias 22 a 26 de maio, acontece em Campo Grande o curso Gestão de Estoques. A capacitação ocorre das 19 às 22 horas, no Sebrae (Avenida Mato Grosso, nº 1661 – Centro).

Os participantes aprenderão a melhorar a organização e os resultados do seu estoque para otimizar sua produção e comercialização. O curso é composto por três encontros que vão debater a importância e as consequências de gerir o estoque e orientar no desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Estoques eficiente.

O investimento é de R$ 110. Inscrições e informações no Portal do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.

