Gestão da Tarpon na BRF é posta em xeque

Ao assumir a condução de uma grande empresa, a gestão da Tarpon à frente da BRF tem sido colocada em xeque. Embora a gigante de alimentos tenha registrado seus melhores desempenhos entre 2014 e 2015, a estratégia de longo prazo da companhia está sendo questionada.

Em reunião do conselho de administração na quinta-feira passada, os acionistas deram apoio à permanência de Pedro Faria no comando do grupo, segundo fontes. Em 2016, as empresas com investimento da Tarpon listadas na BM&FBovespa tiveram desempenho bem abaixo do Ibovespa, que subiu 38,93%. Estão nesta cesta a própria BRF (queda de 10,47%), Somos Educação (-42,49%) e Cremer, de produtos hospitalares (-50,86%), conforme dados da própria gestora.

Abilio Diniz, presidente do conselho de administração e líder do comitê de crise da BRF, já disse publicamente que vai comandar a reestruturação da empresa, que será posta em prática em 90 dias. Antes desse prazo, serão anunciadas mudanças em março e haverá ainda uma reunião decisiva de escolha de novos conselheiros no dia 26 de abril. "O conselho tem dado total apoio à gestão de Pedro Faria e Abilio está muito empenhado em promover o processo de retomada da empresa", disse José Roberto Rodrigues, vice-presidente de integridade corporativa da BRF.

Ex-dono do Pão de Açúcar, Abilio tornou-se um dos maiores acionistas do Carrefour e faz parte do conselho de administração da varejista no Brasil e na França. Abilio já deixou claro que a Península, veículo de investimento de sua família que fez aporte de cerca de R$ 1,2 bilhão para ficar com cerca de 3% da BRF , não tem intenção de se desfazer dos papéis da empresa. "Nossos planos são de longo prazo para a BRF", disse, em conversas com investidores.

No mercado, contudo, há especulações de que o empresário possa se dedicar mais ao Carrefour e deixar de lado suas funções na companhia. Rodrigues, da BRF, diz que Abilio é peça importante para a BRF superar esta má fase e que não sinaliza intenção de deixar a empresa.

A melhora do cenário macroeconômico e a queda dos preços das commodities deverão dar um fôlego à companhia. "A BRF precisa agora mostrar como vai mudar sua estratégia para atender o pequeno e médio varejista, que perderam espaço nos últimos anos. Outro desafio é oferecer um portfólio maior de produtos mais baratos", disse Gabriel Lima, analista do Bradesco BBI. A agência de classificação de risco Standard & Poors tem perspectiva negativa para a nota de crédito da companhia.

Greve. Na semana passada, a notícia de que a BRF não pagaria PLR (participação nos lucros e resultados) gerou insatisfação em parte dos mais de 100 mil funcionários. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Alimentos ameaça um movimento grevista nas fábricas. O assunto ganhou força após vazamento de um vídeo nas redes sociais, no qual Faria afirma que "PLR não é obrigação da companhia".

Em nota, a BRF esclarece que as regras de pagamento da PLR são divulgadas aos colaboradores. "O não pagamento do benefício considera o resultado aferido no exercício de 2016."

