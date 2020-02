Gerson Claro é o novo líder do Governo na Assembleia Legislativa

O anúncio foi feito durante a sessão ordinária desta manhã (11) - Foto: Divulgação/Assessoria

O deputado Gerson Claro (PP) é o novo líder do Governo na Assembleia Legislativa. O anúncio foi feito durante a sessão ordinária desta manhã (11).

Eduardo Rocha, do MDB, foi indicado como vice-líder. Em mensagem à Casa de Leis, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ressaltou a idoneidade moral e a capacidade técnica que os dois parlamentares possuem para exercer os cargos.

“Recebi a indicação como missão de defender os projetos importantes para Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado deverá manter as medidas para manter o equilíbrio fiscal e as contas em dia. Pretendo desempenhar a função de líder do Governo com muita responsabilidade e diálogo”, destacou Gerson.

O parlamentar sabe que o momento é de medidas, muitas vezes impopulares, a fim de manter as contas ajustadas e os salários dos servidores em dia, mas sem deixar de investir nas áreas prioritárias como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.

“São pautas que buscam manter o equilíbrio das contas e ao mesmo tempo o desenvolvimento, com o crescimento do Estado e a realização de obras, atendendo aos anseios da população. Nesse sentido, com a anuência dos meus pares, recebo essa tarefa como missão para honrar e colaborar na interlocução dos projetos prioritários para a comunidade”, complementou.

Formado em História e Direito, Gerson Claro foi diretor da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e diretor-presidente do Detran/MS (Departamento Nacional de Trânsito).

Em seu primeiro ano de mandato, teve destaque como membro da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), onde foi relator da Reforma da Previdência – um dos projetos mais importantes do Governo do Estado no ano passado.

Gerson vai substituir José Carlos Barbosa (DEM), que é pré-candidato a prefeito de Dourados.