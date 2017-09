Gerente do Senai de Três Lagoas destacou a importância de debater sobre o segmento florestal

Entre os assuntos abordados estavam a retomada da siderurgia a base de carvão vegetal, engenharia em madeira, energia de biomassa, as florestas do futuro, entre outros / Divulgação

Após participar de forma interativa do 5º Congresso MS Florestal Online - A Extensão das Cadeias Produtivas do Setor de Base Florestal, realizado na segunda-feira (04/09) e terça-feira (05) pela Reflore MS (Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas) e com patrocínio do Senai, o gerente do Senai de Três Lagoas, Antonio Carlos de Campos Faria, destacou a importância de debater sobre o segmento florestal e a necessidade de capacitar os trabalhadores envolvidos em todo o processo da cadeia produtiva.

“Discutir as perspectivas de crescimento das cadeias produtivas do segmento florestal é fundamental para que nos planejemos no sentido de qualificar as pessoas para o trabalho e, assim, alcançar níveis de excelência e produtividade”, afirmou Antonio Faria, destacando que pela primeira vez o congresso foi realizado no formato online. “Achei bastante interessante esse formato, para que mais pessoas pudessem participar. No meu caso, pude assistir aqui de Três Lagoas, sem precisar deixar de lado minhas obrigações no Senai. Sem falar que o tema é de extrema relevância, já que Mato Grosso do Sul está na vanguarda de um segmento tão importante”, acrescentou.

Com mais de cinco mil pessoas inscritas para assistir os painéis e debates relacionados ao futuro da silvicultura em Mato Grosso do Sul, o 5º Congresso MS Florestal Online teve como tema geral a extensão das cadeias produtivas do setor de base florestal. Nesta quinta edição, a grande novidade foi a transmissão online de todos os painéis e debates, formato que possibilitou que os interessados, de diversas partes do mundo, tivessem acesso às informações exclusivas compartilhadas no Congresso.

Entre os assuntos abordados estavam a retomada da siderurgia a base de carvão vegetal, engenharia em madeira, energia de biomassa, as florestas do futuro, entre outros. No caso da “Retomada da Siderurgia a base de Carvão Vegetal em MS”, os palestrantes foram Gustavo Corrêa, presidente da Vetorial Siderurgia, e João Câncio de Andrade Araújo, superintendente Florestal da ASIFLOR. No tema “Engenharia em Madeira – Soluções para o Presente”, os palestrantes foram Humberto Tufolo Neto, consultor e químico industrial, e Hélio Olga de Souza Júnior, sócio-fundador da Ita Construtora Ltda.

Outro tema foi “Energia de Biomassa a Base de Florestas Energéticas”, com os palestrantes Luiz Otávio Gomes Koblitz, presidente da Koblitz Energia, Thiago Ivanoski Teixeir, consultor técnico e superintendência de Projetos de Geração – EPE (Empresa de Pesquisa Energética). Já no painel “A Florestas do Futuro” os palestrantes foram Erich Gomes Schaitza, pesquisador da Embrapa Florestas, e Ana Gabriela Bass, diretora da Arborgen, enquanto no painel “Alternativas para o uso da madeira de Florestas Plantadas” os palestrantes foram Gabriel Luiz Machado Marques, consultor técnico, e Walter Vieira Resende, presidente da Câmara Setorial do Mapa.

No painel “Políticas Nacionais para atração de Novos Investimentos no Setor Florestal”, a palestrante foi a deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, enquanto no painel “Setor Florestal de Mato Grosso do Sul - Desafios e Oportunidades” o palestrante foi o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck. Os dois últimos painéis foram “Setor Florestal em Mato Grosso do Sul - Ontem, Hoje e Amanhã”, com o palestrante Joésio Deoclécio Pierin Siqueira, vice-presidente STCP, e “Perspectivas da Celulose no MS; no Brasil e no Mundo”, com o palestrante Tomás Balistiero, gerente florestal da Fibria.

Veja Também

Comentários