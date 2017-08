Geraldo Espíndola abre programação especial do Sesc Morada dos Baís

Com artistas consagrados da música regional, o Sesc Morada dos Baís terá uma programação que promete emocionar o público na semana de aniversário de Campo Grande. Os shows que começam sempre às quartas-feiras e seguem até sábado são gratuitos. O espaço bistrô abre às 18h30.

Abrindo a semana especial, na terça-feira (22), tem Café Literário com o cantor e compositor Geraldo Espíndola que assina o livro “Kikiô”, levando o título de uma de suas mais conhecidas canções. Na ocasião, Geraldo fará também um show que promete emocionar o público.

Na quarta-feira (23), é o Valu Samba Trio, que todos os anos vem agitando o carnaval de Campo Grande. “É um privilégio. Já é legal tocar no Sesc Morada dos Baís que é um local de tradição e qualidade, imagine em uma semana de comemoração”, anima-se, Edir Valu, pandeiro e voz. O trio também é composto por Dênio Luz, na timba e voz e Mauro Vermelho, violão e voz. Além de samba e suingue, o trio leva em seu repertório muito MPB transportado para o samba, como explica Edir Valu.

Muita emoção na quinta-feira (24), com o show do sanfoneiro Dino Rocha, ícone do chamamé em Mato Grosso do Sul. O respeitável conjunto de obras do sanfoneiro, com quatro décadas de estrada, inclui 21 discos. Em seus acordes, o chamamé traz a poética da vida do campo, dos bailes de fazenda, das comitivas boiadeiras, dos translados pelo pantanal, das colheitas nos ervais, das rodas de tereré, assim tendo uma forte influência na construção da identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

O encanto segue na sexta-feira (25), com o show do violinista, compósito e interprete Guilherme Rondon, com a fusão de ritmos ternários da fronteira como guarânias, polcas e chamamés. Sua marca está na linguagem contemporânea, que tanto pode se servir da música mineira, quanto do pop dos Beatles, por isso não cabe na denominação ortodoxa de música regional.

No sábado (26), não haverá programação no Sesc Morada dos Baís em função do feriado de aniversário da Capital.

