Genro e assessor de Trump utilizou e-mail pessoal para tratar assuntos oficiais

O genro e assessor especial de Donald Trump, Jared Kushner, utilizou uma conta pessoal de e-mail para se comunicar com colegas da Casa Branca, confirmou neste domingo o advogado de Kushner, Abbe Lowell.

Pouco menos de 100 mensagens deixaram a caixa de saída pessoal do assessor de Trump e foram encaminhadas ao endereço de e-mail da Casa Branca, todas relacionadas a assuntos oficiais, disse o advogado.

A declaração ocorre após a imprensa norte-americana relatar o uso de uma conta pessoal por Kushner, uma revelação que rapidamente trouxe comparações dos Democratas às fortes críticas de Trump contra Hillary Clinton durante a campanha presidencial no ano passado. Na ocasião, foi descoberto que Hillary hospedava seu e-mail oficial do governo em um servidor particular.

O caso virou ponto central nos debates entre os candidatos à Presidência dos EUA durante a campanha. Além de Trump, outros republicanos e o então diretor do FBI, James Comey, disseram que Hillary foi inconsequente ao misturar assuntos oficiais e pessoais.

"Kushner utiliza seu e-mail oficial para conduzir assuntos da Casa Branca", declarou Lowell. As mensagens, de acordo com o advogado, eram "geralmente artigos, notícias e comentários políticos que eram enviados ao endereço pessoal de Jared Kushner, em vez do e-mail da Casa Branca". Ainda de acordo com o advogado de Kushner, "todos as mensagens não pessoais foram encaminhadas ao endereço oficial e foram preservadas". Fonte: Dow Jones Newswires.

