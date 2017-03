Genro de Trump se reuniu com embaixador da Rússia antes da posse nos EUA

Um funcionário da Casa Branca informou que o genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, e Michael Flynn, que assumiria depois como assessor de segurança nacional, se reuniram com o embaixador da Rússia nos EUA em dezembro. A fonte disse que o encontro na Trump Tower, em Nova York, foi uma "breve reunião de cortesia". Kushner é assessor sênior na Casa Branca.

Flynn foi demitido no mês passado após ter dado informações erradas ao vice-presidente Mike Pence e a outras autoridades da Casa Branca sobre seus contatos com o embaixador russo, Sergey Kislyak.

A versão pública da equipe de Trump sobre as conversas de Flynn mudou várias vezes. A Casa Branca não confirmava um encontro pessoal - nem o contato de Kushner com o embaixador - até esta quinta-feira. A fonte da Casa Branca pediu anonimato, já que não podia discutir o assunto publicamente. Fonte: Associated Press.

