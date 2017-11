Genro de Trump foi questionado sobre Flynn em investigação do caso Rússia

O assessor da Casa Branca e genro de Donald Trump, Jared Kushner, foi questionado pela equipe do conselheiro especial Robert Mueller, que investiga a suposta interferência da Rússia na eleição americana do ano passado, sobre o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn. A informação foi dada por uma pessoa com conhecimento da investigação.

A pessoa confirmou à Associated Press nesta quarta-feira que Kushner foi interrogado no início deste mês, em uma sessão que demorou cerca de 90 minutos e que foi destinada, em parte, a determinar se o genro de Trump tinha alguma informação sobre Flynn.

A pessoa afirmou que diversas testemunhas da Casa Branca foram questionadas sobre Flynn, que foi forçado a se demitir do posto de conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca em fevereiro, após autoridades concluírem que ele havia mentido sobre ter tido contatos com autoridades russas durante a campanha eleitoral. Fonte: Associated Press.