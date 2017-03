General reformado da polícia é designado vice-presidente da Colômbia

O Congresso colombiano designou nesta quarta-feira Óscar Naranjo como novo vice-presidente do país. Naranjo é general reformado e substituirá Germán Vargas Lleras, que renunciou ao posto pois deseja fazer campanha para a eleição presidencial do próximo ano.

"Após quarenta anos no serviço público, a única coisa que alguém espera é contribuir a que finalmente os colombianos deixemos para trás a violência e asseguremos um futuro em paz", afirmou Naranjo. O presidente Juan Manuel Santos definiu quatro responsabilidades para o novo vice: a implementação dos acordos de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc); a segurança cidadã; a luta contra o narcotráfico; e a segurança nacional.

Vargas Lleras ficou no posto por dois anos e apresentou a renúncia na semana passada.

Naranjo foi diretor da polícia federal e ficou na instituição durante 30 anos. Ele foi negociador no processo de paz com as Farc em Havana, Cuba, desde 2012, e tinha o apoio do presidente para se tornar vice. Fonte: Associated Press.

