General diz que apreensão de cocaína é um duro golpe para criminosos da Colômbia

A apreensão de 12 toneladas de cocaína pela polícia colombiana foi um duro golpe nos organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas no país vizinho, as chamadas "bandas criminales". A avaliação é do general colombiano, Germán López Guerrero, Diretor de Saúde do Exército Colombiano. A apreensão, considerada a maior da história do país, ocorreu na região de Urabá, no departamento de Antioquia, no noroeste do país.

A Polícia Nacional da Colômbia apreendeu mais de 12 toneladas de cocaína da organização criminosa Clã del Golfo. Segundo o governo colombiano, o valor da apreensão é estimado em US$ 360 milhões, ao preço de mercado da droga nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, 400 agentes antinarcóticos invadiram quatro imóveis nos municípios de Chigorodó e Carepa. A droga estava armazenada embaixo da terra. As bandas operam em 27 dos 31 departamentos, o equivalente a nossos estados. O Clã do Golfo surgiu de remanescentes de grupos armadas do extrema direita que atuavam no país.

“Foi uma operação muito importante para o nosso país e que tem que ser tratada como uma operação de legitimidade, pois, no momento em que estamos em um processo de negociação de paz com as Farc surgem outros atores que afetam muito a segurança do país, que são as bandas criminais, e golpeá-las é uma mensagem para todo o mundo do nosso compromisso como país, como forças militares e polícia”, disse hoje (9) à Agência Brasil o general, que participa do exercício multinacional de ajuda humanitária, Amazon Log, realizado na cidade de Tabatinga (AM), na tríplice fronteira com o Peru e a Bolívia.

Localizada ao norte da Colômbia, Antioquia tem como capital, Medellín, terceira cidade mais populosa do país, fazendo divisa com o mar do Caribe e os departamentos de Córdoba e Bolívar.

De acordo com o general, apesar de a apreensão ter sido realizada no interior do país, a ação pode trazer consequências positivas para as zonas de fronteira colombianas, inclusive com o Brasil.

“Não saberia responder exatamente sobre esta fronteira [Tabatinga]. Mas com certeza é um golpe contra uma intenção de delito transnacional e essa apreensão fortalece isso, podendo trazer um maior papel do estado nas zonas de fronteiras. É um duro golpe contra o narcotráfico internacional”, afirmou.

* O repórter viajou a convite do Exército Brasileiro