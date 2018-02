General da ativa é cogitado para secretário de Segurança do Rio, diz CML

O general da ativa Richard Fernandez Nunes é um dos nomes cogitados para ocupar a Secretaria Estadual de Segurança (Seseg), segundo confirmou, nesta quinta-feira (22), o Comando Militar do Leste (CML). Ele poderá ser anunciado, nos próximos dias, pelo general Walter Braga Netto, comandante do CML e interventor da área de segurança no Rio de Janeiro.

Natural do estado, Nunes é o atual comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Antes disso, de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, assumiu o comando do 5º contingente da Força de Pacificação, no Complexo da Maré.

Se o seu nome for confirmado, ele terá sob seu comando direto a Polícia Militar e a Polícia Civil, no caso de ser mantido o atual organograma da estrutura de segurança do estado. Nunes é bacharel em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Ele ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1978, e foi declarado Aspirante-a-Oficial da Arma de Artilharia, na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1984. Foi promovido ao posto atual em março de 2014.