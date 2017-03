Gemap/UEMS realiza Workshop de Integração de pesquisas em Aquidauana

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza nos dias 7 e 8 de março o I Workshop de Integração de Pesquisas do Geopark Bodoquena Pantanal, em Aquidauana. O evento contará com pesquisadores de UEMS, do Instituto Federal (IFMS), da UFMS e UFGD.

Entre as pesquisas que serão discutidas estão o Geopark Bodoquena-Pantanal, que tem ações estratégicas de geoconservação e projetos educacionais integrados para o fortalecimento e consolidação dos núcleos de Corumbá e Ladário; Geobiodiversidade e Geoeducação na Bacia do Rio Salobra, como subsídios à nucleação do Geopark Bodoquena-Pantanal no município de Bodoquena; Geoeducação nas Terras Indígenas da Região do Geoparque Bodoquena-Pantanal; e Geopark Móvel, que mostra a história da Terra contada nas rochas e fosseis de Mato Grosso do Sul, que é um projeto de difusão e popularização itinerante da ciência geológica em todo território do Geopark Bodoquena Pantanal.

Além das discussões serão realizadas visitas técnicas ao Núcleo do Geopark de Nioaque e às pegadas de Dinossauro, com uma descida de caiaque pelo rio Nioaque. O evento é realizado pelo Gemap (Grupo de Estudos em Manejo de Áreas Protegidas) da UEMS e o Geopark Bodoquena-Pantanal, com apoio da Fundect, UFMS e UFGD.

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de março, enviando a ficha de inscrição preenchida para o email [email protected]. Confira aqui a programação do evento e a Ficha de Inscrições.

Emmanuelly Castro/ Comunicação UEMS

