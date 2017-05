Gaúchos assam cordeiro inteiro na Avenida Afonso Pena para divulgar festa

Quem passar pela Avenida Afonso Pena, no cruzamento com a rua 13 de Maio, na manhã deste domingo dia 7, vai se deparar com uma cena provocante. Integrantes do CTG Farroupilha devidamente pilchados, com suas cuias e gaitas, vão assar um carneiro inteiro no calçamento da avenida, tudo para divulgar a 4ª Festa do Cordeiro que acontecerá no Dia das Mães, 14 de maio. “Já é uma tradição o CTG Farroupilha trazer para a avenida uma amostra do que servimos em nossas festas, e a reação do público é muito boa. Em março tivemos a Festa do Leitão no Rolete e assamos um leitão na Avenida, foi uma situação divertida, chama a atenção das pessoas, todo mundo quer tirar foto e alguns até pediam pra provar um pedaço, mas isso não dá pra fazer, assim na rua, né?”, diz a diretora social do CTG, Sirlei Golin.

A 4ª Festa do Cordeiro do CTG Farroupilha será uma edição especialmente dedicada a homenagear as “guapas patroas campeiras”, as mães, que vão ganhar brindes e muitos mimos durante toda a programação. A Festa do Cordeiro integra o Calendário de Eventos de Campo Grande e tem sido sucesso de público desde sua primeira edição, em 2014. Para este ano a intenção é melhorar o que for preciso, porém mantendo intocável a estrela da festa – os pratos à base de cordeiro.

“Já reservamos 24 cordeiros da raça Dorper, especial para corte, com no máximo cinco meses de idade, que é até quando a carne tem a textura e o sabor diferenciado”, anuncia o patrão do CTG, Jânio Golin. A atração principal é o cordeiro assado inteiro, no estilo uruguaio, mas quando a mesa é posta outro prato à base da carne tem feito muito sucesso: o cordeiro no tacho, cozido lentamente sobre brasas em um buraco, misturado a frutas e legumes.

O preparo do Cordeiro no Tacho começa no sábado pela manhã. A carne é picada em pedaços médios, temperada com alecrim, sal, pimenta e outras especiarias, e vai para os recipientes em que é coberta por maçãs, cebolas, batatas e cenouras. Em seguida os tachos são acomodados no fundo de uma vala com 4,5 metros de comprimento, 1,5 metro de largura e 1 metro de profundidade, onde se formou uma camada espessa de brasas após horas de fogo. O buraco é tampado por folhas de zinco e recoberto de terra e nesse ambiente os tachos permanecem por oito horas. Quando são abertos, o que se vê e o odor que a mistura exala tortura até os mais retovados paladares.

Já o churrasco de cordeiro tem uma receita mais simples, porém nada fácil. Os segredos começam no preparo das carcaças, ensina o vice-patrão Osmar Christofari, um dos responsáveis pela churrasqueira. É preciso extrair as glândulas que podem impregnar a carne do mau cheiro que tanto incomoda quem não sabe apreciar a excelente carne de cordeiro. “Sem essas glândulas e com o tempero apropriado a carne de cordeiro apresenta um odor delicado e sabor levemente adocicado, ideal para crianças e mulheres, que normalmente são mais exigentes”, afirma.

O assado do cordeiro segue a tradição do modelo uruguaio. As carcaças são espetadas inteiras e dispostas em pé, ao redor de um fogo de chão, e vão assando levemente desde às 6h da manhã. Quando chega o meio-dia o churrasco está no ponto perfeito.

Todos os acompanhamentos de um bom almoço gaúcho compõem a farta mesa da Festa do Cordeiro, como arroz, farofa, saladas, mandioca. Quem não gosta mesmo de cordeiro não fica sem opção, terá frango assado no capricho. No bar: vinho, cerveja, refrigerantes e água e ainda haverá doces variados pra sobremesa. Abrilhantam a festa apresentações artísticas dos grupos de dança do CTG e o baile com o Grupo Rancho Grande que se estende por toda a tarde. Durante a programação serão sorteados vários brindes entre as mães presentes.

Serviço: O ingresso para a 4ª Festa do Cordeiro do CTG Farroupilha pode ser adquirido por R$ 40,00 nestes pontos de venda:

Gráfica Nova Print, Rua Pedro Celestino, 1927 – Telefone: (67) 3022-6868; e rua Jeribá, 325, sala 3, Telefone: 7705-7345;

Panificadora Pão Moreno, na Av. Eduardo Elias Zahran, 1668 - Telefone: (67) 3341-5148;

Pantanal Piscinas, Av. Ceará, 1700 - Telefone: (67) 3326-1733;

Escapamentos Pampa, Av. Bandeirantes, 2351 - Telefone: (67) 3331-4008;

Chaves e Carimbos Moreira, Av. Júlio de Castilho, 29 - Telefone: (67) 99982-4726;

Drogaria Alvorada, Av. Afonso Pena, 2326 - Telefone: (67) 2106-5050.

Criança até 7 anos não paga e dos 7 aos 12, paga meia.

O CTG Farroupilha está localizado na Avenida Ernesto Geisel, 930, bairro Monte Castelo, após o viaduto da Mascarenhas de Moraes.

