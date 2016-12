Ganhadora de sorteio de carro zero concorreu com apenas 4 cupons

Nessa quarta feira, 28, o Shopping Campo Grande realizou o sorteio da promoção Natal Encantado, presenteando um dos seus clientes com um carro 0km. O valor do carro, um Mitsubishi ASX Automático, é estimado em R$ 99.990 mil reais. Foram quase seis mil clientes participantes, totalizando 36.665 cupons entregues. A feliz ganhadora foi a Conselheira Federal de Farmácia Angela Cristina Rodrigues da Cunha Castro.



Ao ser informada sobre o prêmio, Angela quase não acreditou. Ela concorreu com quatro cupons, e foi uma das últimas a trocar, no último dia da promoção. “A sensação de ganhar é inexplicável, fiquei eufórica. Concorrer com tanta gente, com tantos cupons e eu ser a vencedora”, relata.



Pela mecânica da promoção, a cada R$ 350,00 em compras nas lojas do Shopping Campo Grande participantes da promoção, o cliente recebia um cupom para participar do sorteio. Se no momento da troca o cliente mostrasse o aplicativo do shopping instalado em seu smartphone ou tablet, ele levava mais um cupom para o sorteio, duplicando suas chances.



Veja Também

Comentários