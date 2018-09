Galões de água substituirão copos descartáveis para preservar limpeza de parques

640x480-6663bbf3ea3e2c2983e1e7a7fe86fa61

Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, o Parque Estadual do Prosa e o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, serão palco da 2ª edição dos Jogos Radicais Urbanos, que vai reunir mais de 700 atletas nas provas de Corrida de Trilha, Stand Up Paddle e Mountain Bike. Seguindo o padrão do ano passado, não serão distribuídos copos de água descartáveis evitando que resíduos fiquem no percurso das provas.

Pensando na preservação do meio ambiente, a organização do evento preparou um kit para os atletas com camiseta, sacola, boné e uma squeeze, a qual poderá ser reabastecida nos pontos de hidratação, que contarão com galões de água potável, sendo que assim não será necessária a utilização de copos descartáveis mantendo o local sempre limpo, acompanhando a alta tendência mundial.

“Temos um cuidado especial com o local da realização das competições, principalmente por ser uma área de preservação ambiental, e com a entrega da garrafa evita que copos sejam jogados no chão. A expectativa é ter os dois parques limpos depois dos Jogos, seguindo a proposta de 2017”, explicou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

Ainda na limpeza do local, cada empresa será responsável pela coleta e descarte de resíduos de alimentos que forem consumidos na Praça de alimentação organizada com food trucks. Em diversos pontos da realização da prova serão disponibilizadas lixeiras extras, além dos cestos para lixo do tipo container, principalmente nas proximidades das largadas e chegadas das competições que concentram grande quantidade de atletas.

Tenda dos atletas

A competição, realizada pela Prefeitura de Campo Grande e o Campo Grande Destination, terá uma área de mais de 30 m² para descanso dos atletas, com serviços de massagem, frutas, whey, água e atrações culturais, além de segurança e atendimento médico.

Entre os patrocinadores estão, CEF, Gilmar Bicicleta, Neo Esportes, Novotel, Deville, Chinelos Pantaneiras, Athletica, Natural Tem, Pharmacenter, Fortmag, Café 3 Corações e Móveis Aroeira.

As inscrições estão abertas e os interessados podem se inscrever no site http://www.jogosradicaisurbanos.com.br/.