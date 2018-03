Galinha Pintadinha atinge 10 milhões de inscritos em seu canal brasileiro

A Galinha Pintadinha acaba de completar o recorde de mais 10 milhões de seguidores em seu canal oficial de clipes musicais em Português - Divulgação

A Galinha Pintadinha acaba de completar o recorde de mais 10 milhões de seguidores em seu canal oficial de clipes musicais em Português, o principal da marca. Com isso, o YouTube condecorou seus criadores com um novo prêmio: Botão Play de Diamante, uma forma de reconhecimento que o YouTube oferece aos seus canais mais populares em todo o mundo. No Brasil, apenas alguns poucos youtubers já ganharam um mimo parecido, como Whindersson Nunes e Felipe Neto.

"Receber mais esse prêmio tem um significado muito grande para nossa produtora. Mais do que uma placa com um novo recorde, essa marca é também uma forma de mostrar como a Galinha sempre será um dos canais mais relevantes para o público infantil na internet", diz Miguel Moreira, gerente da Bromelia Produções. Disponível nos principais serviços de streaming e em breve também na televisão aberta, a Galinha Pintadinha também ultrapassou a marca de Rihanna no ranking mundial do YouTube em um quesito: a Galinha tem 30 clipes com mais de 100 milhões de views e a cantora com 29 com esse mesmo número de visualizações.

Sobre a Galinha Pintadinha:

Fenômeno da internet brasileira, a Galinha Pintadinha é hoje uma das marcas infantis mais queridas do mundo. Presente na vida dos pequenos desde cedo, é considerada o "primeiro personagem do bebê", sendo uma das franquias mais fortes junto ao público da chamada primeira idade (de zero a seis anos), com 100% de aprovação das próprias crianças, papais e mamães. Surgida da publicação de um vídeo no YouTube, em 2006, esse projeto musical viralizou-se rapidamente na rede. Depois disso, toda trajetória da Galinha está registrada em grandes recordes de visualizações e parcerias de sucesso: cerca de 2,5 milhões de DVDs vendidos, centenas de produtos oficiais licenciados e mais de 14 bilhões de views dos canais oficiais em português e internacionais. Disponível nos principais serviços de streaming, a personagem clássica dos clipes musicais também conta com a série chamada Galinha Pintadinha Mini que traz historinhas inéditas, atividades educativas e as músicas já adoradas pelas crianças. Para mais informações, acesse www.galinhapintadinha.com.br