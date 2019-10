Galeria de Artes Visuais do Festival América do Sul Pantanal já conta com artistas selecionados

Campo Grande (MS) – A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) divulgou hoje (09 .10), no Diário Oficial do Estado, os artistas selecionados no Edital de Chamamento Público para o Projeto de Ocupação Temporária do espaço de exposições na galeria de Artes Visuais do Festival América do Sul Pantanal 2019.

A seleção ocorreu no dia 7 de outubro, na Sala de Programa Educativo do Museu de Arte Contemporânea (Marco). A reunião da Comissão de Seleção designada para analisar o material enviado pelos concorrentes inscritos foi composta pelo Prof. Me. Darwin Antônio Longo de Oliveira (UFMS), Prof. Dra. Nilva Heimbach (UEMS) e a coordenadora do Museu, Lúcia Monte Serrat Alves Bueno.

Foram recebidas dezessete inscrições no total. Após análise de todos os materiais enviados e respeitando rigorosamente os critérios descritos no Edital, foram selecionados:

Vagas de Corumbá: Vitor Hugo Souza e Maíra Barcellos Loreto R. Burzlaff.

Vagas das demais cidades: Gabriel Quartin, Mariana Arndt, James Cáceres, Julian Danilo Cubillos e Patrícia Helney.

Conforme artigo 11 do edital, sobre a decisão da Comissão de Seleção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data seguinte à publicação do resultado no Diário Oficial, de acordo com o que estabelece a Lei Federal nº 8.666/93.

Festival – A busca por ações que contribuam para a integração entre os países sul-americanos é a meta do Festival América do Sul, que promove este ano encontros que valorizam a diversidade cultural do continente, a criação e fruição de riquezas, o intercâmbio, a revelação de experiências e debates de temas relativos à cultura, à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Serviço: Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone 3326-7449.

O Museu de Arte Contemporânea está localizado na rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas.

Saiba mais acessando o Diário Oficial aqui.

Texto: Jefferson Benicio – Marco