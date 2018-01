Gaeco desarticula grupos criminosos dedicados ao tráfico de drogas no interior

Da redação, com informações do MPMS

As investigações duraram nove meses - Divulgação

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado - GAECO e a 5ª promotoria de Dourados, com o apoio do Departamento de Operações de Fronteiras - DOF, do 3º Batalhão de Polícia Militar, do 3º CIPM e da Agência de Inteligência da PM de Dourados, deflagraram nessa quinta-feira (18), a “Operação Tagi”, nas cidades de Aral Moreira, Amambai e Dourados.

Foram cumpridos 07 mandados de prisão preventiva, 08 de busca e apreensão, além de sequestro de veículos, expedidos pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Dourados. Durante o cumprimento dos mandados na cidade de Aral Moreira, houve prisões em flagrante por posse de arma de fogo e munições. Participaram da operação Promotores de Justiça e Policiais Militares, lotados no GAECO, CESATOP, DOF, ALI/DOURADOS, 3º CIPM.

As investigações desenvolvidas durante nove meses para a instrução de Procedimento Investigatório Criminal que tramita no GAECO/MS comprovaram a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de maconha, coordenada por integrantes de Aral Moreira, que contava com diversos integrantes espalhados pela região, especialmente em Dourados e Amambai, para distribuição de grandes quantidades de entorpecentes para diversos rincões do Brasil.

Operação Tagi

A Operação recebeu o batismo de “Tagi” em virtude da região situada na rodovia MS-386, entre Ponta Porã e Amambai, utilizada como uma das rotas de escoamento das drogas pelo grupo criminoso investigado.