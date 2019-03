Gaeco deflagra Operação Hacker de Papel em Brasilândia

Da redação, com informações do MPMS

Operação contou com apoio do Gaeco de Londrina - Divulgação

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e a Promotoria de Justiça de Brasilândia (MS) deflagraram a “Operação Hacker de Papel”, cujo objetivo é o cumprimento 03 mandados de busca e apreensão e dois mandados de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, do ex-presidente da Câmara de Brasilândia Paulo Sérgio de Abreu e seu sobrinho Elielyton Abreu Martins Cordeiro.

A investigação, conduzida pela Promotoria de Justiça de Brasilândia, com o apoio do GAECO, apura os crimes de integrar organização criminosa, extorsão, estelionato e lavagem de capitais, contra diversas vítimas, inclusive outros Vereadores do mesmo Município.

Participam da operação 04 (quatro) Promotores de Justiça e 15 (quinze) Policiais Militares. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Brasilândia.

A operação contou com o apoio do GAECO de Londrina e da Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, cidade onde reside um dos investigados. A Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia também auxiliou durante as diligências.

O nome da operação “Hacker de Papel” faz alusão à criação de páginas falsas em redes sociais (facebook), perfis denominados “BRAS NEY”, “BRAZ NEY” e outros nomes similares, por meio das quais os investigados realizavam a extorsão das vítimas, campanhas estelionatárias, diversas difamações a agentes públicos, políticos locais de Brasilândia e de Santa Rita do Pardo.