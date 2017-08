GAECO deflagra Operação Antivírus nesta terça-feira

A Operação Antivírus com a finalidade de cumprir 9 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 29 mandados de busca e apreensão / Divulgação

O GAECO/MS (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a Operação Antivírus com a finalidade de cumprir 9 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 29 mandados de busca e apreensão no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O alvo das investigações são contratos de informática celebrados entre empresas e o Poder Público. Na Operação Antivírus, são investigados os crimes de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Em virtude da complexidade da Operação, não serão divulgadas informações antes do término das investigações.



