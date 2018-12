Gabriel Medina é bi-campeão mundial de surfe

Quatro anos após se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe profissional, o atleta paulista Gabriel Medina, 24, sagrou-se, hoje (17), bicampeão da World Surf League (WSL), a liga mundial.

Nascido em São Sebastião (SP), Medina superou o sul-africano Jordy Smith durante uma emocionante semifinal, disputada onda a onda. Com a vitória por 16,27 contra 15,83, Medina segue agora para a bateria final do Billabong Pipe Master, etapa disputada no Havaí e ainda não concluída.

Medina sagrou-se campeão porque, ao passar para a final, eliminou as chances matemáticas do segundo lugar no ranking, o australiano Julian Wilson, de alcançá-lo em número de pontos, mesmo que Wilson vença o campeonato. Na bateria seguinte, Wilson superou o onze vezes campeão mundial Kelly Slater por 14.20 contra 11.17 pontos e vai disputar a final ainda nesta noite contra Medina.

Natural da praia de Maresias, no litoral paulista, Medina venceu seu primeiro título mundial em 19 de dezembro de 2014, nesta mesma onda havaiana. Hoje (17), ao deixar a água após vencer Smith, Medina foi cercado pela torcida, amigos e parentes que acompanhavam a bateria da areia. O brasileiro disse que 2018 foi um ano intenso, durante o qual teve que trabalhar muito.

“Estou muito feliz. Não tenho palavras”, resumiu Medina, que ainda pode vencer o Pipe Master, já que vem tendo um bom desempenho ao longo de todo o campeonato e é um dos favoritos nas ondas tubulares de Pipeline.

Outro brasileiro que sai consagrado do Havaí é o guarujaense Jessé Mendes, 25. Com a derrota de Jordy Smith, Mendes é o campeão da tradicional Tríplice Coroa Havaiana – trinca de campeonatos que ocorrem durante a temporada de ondas no Havaí, durante o mês de dezembro. Em entrevista à WSL, Mendes declarou ser difícil de acreditar que conquistou o prestigiado título, disputando contra os melhores atletas do mundo.