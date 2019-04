Gabinete itinerante aproxima governo do setor produtivo

Aumento da produção gera preocupação com escoamento da safra

Campo Grande (MS) – Ao longo de toda a terça-feira (9.4), o governador Reinaldo Azambuja recebeu produtores e empresários em um gabinete, de vidros transparentes, na Expogrande – a maior exposição agropecuária de Mato Grosso do Sul.

Acompanhado de secretários de Estado, Reinaldo Azambuja teve encontros com representantes de entidades como a Associação de Avicultores de Mato Grosso do Sul (Avisul), Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores (Asumas/MS), Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso do Sul (OCB/MS) e Associação dos Produtores de Oleogionosa (Aprosoja/MS), entre outros.

O governador Reinaldo Azambuja também recebeu o resultado do encerramento da safra de soja e milho, que apontou aumento da área cultivada no Estado, e demandas de investimentos, principalmente para escoamento da produção.

“Tem algumas demandas resolvidas nos últimos anos. Tivemos o incremento em produtividade, a área plantada cresceu 10% em Mato Grosso do Sul, atendemos por meio dos programas os segmentos produtivos e agora temos expansão. Isso demanda alguns investimentos, rodovia, questão dos portos. Posso dizer que o balanço é extremamente positivo. Precisamos juntos ver quais os gargalos, problemas e buscar soluções para aumentarmos a competitividade desses setores”, afirmou Reinaldo Azambuja

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro