G20: Trump deseja segundo encontro com líder norte-coreano, diz Coreia do Sul

Um porta-voz do governo da Coreia do Sul disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in nos bastidores da cúpula do G20, em Buenos Aires, Argentina, e reafirmou seu desejo de ter um segundo encontro com o líder norte-coreano Kim Jong Un no começo do próximo ano.

Segundo o porta-voz Yoon Young-chan, Trump afirmou ainda que uma visita de Kim a Seul para seu quarto encontro com o presidente sul-coreano poderia estimular esforços para estabilizar a paz na Península Coreana.

Kim, da Coreia do Norte, se encontrou com Trump em junho em Cingapura, onde divulgaram um vago comunicado para que a península fique livre de armas nucleares, sem descrever como e quando a proposta seria levada à prática.

Hoje pela manhã, um soldado norte-coreano fugiu do país para a Coreia do Sul, segundo informações de militares sul-coreanos. Autoridades do país vão questionar o soldado sobre os detalhes de sua fuga. Não foram notadas atividades incomuns das tropas da Coreia do Norte na área de onde o soldado veio.

A imprensa oficial da Coreia do Norte não relatou o caso. O país tem acusado com frequência a Coreia do Sul de sequestrar ou incitar seus cidadãos a deserdar. Cerca de 30 mil norte-coreanos já fugiram do país desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953, na maioria das vezes viajando ela China. Fonte: Associated Press.