G20: Theresa May, Shinzo Abe e Scott Morrison chegam a Buenos Aires

Os primeiros ministros Theresa May (Reino Unido), Shinzo Abe (Japão) e Scott Morrison (Austrália) estão entre os últimos a chegar a Buenos Aires, na Argentina, para a Cúpula de Líderes do G20 (que reúne as maiores economias mundiais), que começa hoje (30) e vai até amanhã (1º).

A expectativa agora é para a chegada do primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, e dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e do Chile, Sebastián Piñera. O Chile é convidado à reunião pela Argentina.

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, vai se atrasar pois foi obrigada a fazer uma escala em Colônia, na Alemanha, quando viajava para Buenos Aires por um problema técnico no seu avião.

Relevância

May, Abe e a mulher Akie, e Morrison também acompanhado pela esposa Jenny aterrissaram ontem (29) no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini da cidade de Ezeiza, na província de Buenos Aires.

A visita de May ganha relevância por ser a primeira vez que um primeiro-ministro britânico pisa em Buenos Aires desde a guerra travada pelos dois países em 1982, pela soberania das ilhas Malvinas, que foi vencida pelos ingleses.

A única vez que um chefe de governo britânico tinha visitado a Argentina anteriormente foi em 2001, quando o então primeiro-ministro Tony Blair esteve em Puerto Iguazú, no norte do país.

Além de participar da reunião de presidentes do G20 - à qual estão convidados também altos representantes de organismos como a Organização das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional -, May terá vários encontros bilaterais, entre eles com o presidente argentino, Mauricio Macri.

*Com informações da EFE