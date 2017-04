G-7 considera impor novas sanções contra a Rússia, diz ministro britânico

O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que o G-7 considera impor novas sanções contra a Rússia devido ao apoio do governo de Vladimir Putin ao regime sírio de Bashar Al-Assad.

Johnson disse que os ministros "irão discutir a possibilidade de futuras sanções, certamente, sobre alguns membros do exército da Síria e também sobre partes do exército da Rússia."

Os ministros do grupo dos sete maiores países industrializados estão reunidos na região da Toscana, na Itália, para discutir sua resposta ao ataque químico na Síria, cuja responsabilidade é atribuída ao governo de Assad, segundo as lideranças aliadas dos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários