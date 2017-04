"G-20 não vai se inclinar a favor do protecionismo", diz ministro do Japão

O ministro de Finanças do Japão, Taro Aso, afirmou que não pretende aceitar a proposta dos Estados Unidos de um acordo bilateral, alertando que os termos de tal medida seriam menos favoráveis do que as oferecidas em um acordo multilateral, como a Parceria Transpacífico (TPP).

Ele também afirmou que acredita que nenhum país gostaria que a economia global se inclinasse a favor do protecionismo, ao invés do livre comércio. "Mesmo os Estados Unidos não estão dizendo que o protecionismo é bom. O que eles falam é que irão colocar seus interesses nacionais em primeiro lugar", comentou o ministro japonês.Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários