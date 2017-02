Comando de Fuzileiros Navais abre em março inscrições para concurso que oferece 75 vagas em MS

Candidato deve ter no mínimo 18 e no máximo 21 anos de idade / Arquivo

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha abriu concurso público para selecionar 1.300 candidatos para a formação de soldados fuzileiros navais turmas I e II de 2018. São 75 vagas em Mato Grosso do Sul, todas para o Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário.

Os candidatos devem ter concluído o ensino médio ou curso equivalente em estabelecimento de ensino reconhecido oficialmente e ter no mínimo 18 e no máximo 21 anos de idade e ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

As inscrições devem ser feitas entre 2 e 30 de março pelo site www.mar.mil.br/cgcfn, no link “concursos”. A taxa é de R$ 20. No site do Diário Oficial da União é possível ver o edital.

