Fuzil AK-47 é encontrado e mais 4 são presos por assalto milionário no Paraguai

As buscas aos responsáveis pelo assalto milionário à sede da transportadora de valores Prosegur em Ciudad del Este, no Paraguai, levaram à prisão de mais quatro homens e apreensão de um fuzil AK-47 na madrugada desta quarta-feira, 26. No total, 14 suspeitos já estão presos, todos brasileiros, conforme o balanço mais recente divulgado pela Polícia Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde está centralizada a investigação.

Duas das novas prisões foram conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município de Laranjeiras do Sul, no centro-sul do Paraná. Os dois homens tentavam embarcar em um ônibus para Curitiba. Já em Santa Helena, no oeste do Estado, os suspeitos viajavam em um carro blindado.

Veja Também

Comentários